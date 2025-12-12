مجموعة بي ان بي باريبا الفرنسية تتفاوض لبيع فرعها المغربي لمجموعة هولماركوم

أعلنت مجموعة “بي أن بي باريبا” المصرفية الجمعة أنها دخلت في “محادثات حصرية” مع مجموعة “هولماركوم”، إحدى أبرز المجموعات الصناعية في المغرب، بهدف بيع حصتها البالغة 67% في فرعها المغربي “بي أم سي آي”.

وقالت “بي إن بي باريبا” إن “هذه المفاوضات لا تزال في مرحلة أولية. وستقوم بي أن بي باريبا بإبلاغ (السوق) في الوقت المناسب إذا تبلور مشروع ما، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها”.

من جهتها أكدت مجموعة “هولماركوم” في بيان إجراء هذه المحادثات، مشيرة إلى أنها مساهمة في رأسمال “بي أم سي آي” منذ ثلاثين عاما.

وأوضحت أن “قطاع المال في المجموعة أطلق خلال السنوات الأخيرة دينامية نمو منظّمة، ترتكز على تطوير مستدام وطويل الأمد، مع السعي لمواكبة التطور المستمر للقطاع المالي في المملكة”.

وأشارت المجموعة المصرفية الفرنسية إلى أنه “في حال اختتام الصفقة خلال عام 2026، فإن الأثر الإيجابي على نسبة CET1 (نسبة رأس المال الأساسي) لدى بي أن بي باريبا عند التنفيذ سيكون بنحو +15 نقطة أساس”.

وكلما ارتفعت هذه النسبة، ازدادت قدرة المصرف على امتصاص الخسائر الناتجة عن قروض متعثرة أو استثمارات عالية المخاطر.

وكان مصرف فرنسي آخر، “كريدي أغريكول”، قد باع في عام 2022 حصته في فرعه “كريدي دو ماروك” إلى “هولماركوم” أيضا.

وتُعدّ “هولماركوم” إحدى أبرز المجموعات الصناعية المغربية، ولها حضور في قطاعات الصناعات الغذائية والعقار والتأمين.

كما كانت “سوسيتيه جنرال” قد تخلّت بدورها في عام 2024 عن فرعها المغربي.

