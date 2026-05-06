مجموعة حاملة طائرات فرنسية تتجه للبحر الأحمر وخليج عدن

باريس 6 مايو أيار (رويترز) – قالت القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأربعاء إن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان بأن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس اليوم متجهة صوب جنوب البحر الأحمر.

وتم نشر المجموعة في شرق البحر المتوسط بعد وقت قصير من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، ويمكنها البقاء في البحر لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

وتقود فرنسا وبريطانيا جهودا بهدف تشكيل مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز حين تسمح الظروف بذلك.

وتأثرت حركة الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، بشدة بسبب الحرب على إيران.

(تغطية صحفية جون أيريش – إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية)

