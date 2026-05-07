مجموعة طيران الإمارات تحقق نموا سنويا في صافي أرباحها بنسبة 3% رغم حرب الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة الإمارات، المالكة لأكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، الخميس عن تحقيقها نموا سنويا في صافي أرباحها بنسبة 3%، ليبلغ 5,7 مليار دولار، رغم الحرب التي استُهدف خلالها مطار دبي مرارا.

وأفادت المجموعة، المملوكة للدولة، في بيان بأنها حققت أرباحا قياسية قبل احتساب الضرائب وصلت إلى 6,6 مليار دولار، إلى جانب مستوى قياسي من الأرصدة النقدية بلغ 16,2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025-2026، جاءت المؤشرات العامة لأداء المجموعة إيجابية للغاية”.

وتابع بأنه “رغم استمرار التشغيل بطاقة استيعابية دون مستويات ما قبل الاضطرابات، شهدت عمليات الشحن زخما متناميا، دعما لاستمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الدولة وعبرها”.

وعقب بدء إيران شن هجمات على الخليج في 28 شباط/فبراير، شهدت الرحلات الجوية تقليصا واضطرابات واسعة في مطار دبي، والذي يُعدّ من أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم.

وكانت الإمارات الدولة الأكثر استهدافا بهجمات طهران، إذ أفادت وزارة الدفاع بأنها واجهت أكثر من 2800 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تم اعتراض معظمها.

