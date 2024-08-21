مجموعة فنلندية في قطاع الغابات متهمة بقتل الآلاف من حيوانات بلح البحر اللؤلؤي

afp_tickers

2دقائق

أعلنت السلطات الفنلندية الأربعاء الاشتباه في تسبب شركة صناعة الورق الفنلندية السويدية “ستورا إنسو” بمقتل الآلاف من حيوانات بلح البحر اللؤلؤي، وهو جنس مهدد بالانقراض يعيش في المياه العذبة، في حادث مرتبط بنشاط قطع الأشجار في فنلندا.

وفي 15 آب/أغسطس، عبرت آلات تحمل الأخشاب مجرى محميا في مدينة سوموسالمي في شرق البلاد، ما أدى إلى سقوط كميات من الطين والرمل والحطام في الماء، وتسبب ذلك في موت بلح البحر، وفق ما جاء في بيان لشركة “ميتسهاليتوس” Metsähallitus الحكومية المسؤولة عن إدارة الأراضي في فنلندا.

وقالت المسؤولة في ميتسهاليتوس بيركو ليزا لوهتا “إن الأذى الذي لحق بهذا المجرى المائي هو من أسوأ الأحداث التي شهدناها على الإطلاق”.

وأوضحت الأربعاء أن الشرطة تحقق في الحادث.

وتقع المنطقة المتضررة، التي تمتد على مسافة 150 إلى 200 متر، على أرض خاصة ومحمية، وكانت موطنا لبلح البحر اللؤلؤي الذي يعيش في المياه العذبة.

وبلح البحر موجود في حوالى مئة نهر وجدول في فنلندا، ويتجاوز العمر المتوقع لهذا النوع 200 عام.

ولكن بسبب تأثيرات النشاط البشري على موطنه، فإن بلح البحر اللؤلؤي بات مهددا بالانقراض، وهو مدرج على قائمة الأنواع المحمية في فنلندا منذ عام 1955.

وفي أعقاب حادث سوموسالمي، اتخذت السلطات الفنلندية إجراءات لإعادة الوضع إلى طبيعته في قاع النهر ومحاولة إنقاذ بلح البحر الناجي من الحادثة.

وأكدت شركة “ستورا إنسو” أنها أوقفت جميع أنشطة استغلال الغابات في الموقع، وبدأت تحقيقا داخليا في الحادث.

انك/جك/ب ق