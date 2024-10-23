مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مجموعة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى نهاية شباط/فبراير 

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأربعاء أنها مددت قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 28 شباط/فبراير المقبل بسبب النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله.

ويشمل التعليق كل الشركات المنضوية ضمن مجموعة لوفتهانزا الأكبر أوروبيا في مجال النقل الجوي، وهي الخطوط الجوية النمسوية (أوستريان) و”براسلز إيرلاينز” و”سويس” و”كارغو”. 

ومن المقرر أن توقف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية حتى 28 شباط/فبراير، بحسب البيان، بعدما أفادت في وقت سابق أن التعليق سيستمر حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأت اسرائيل عمليات برية في 30 أيلول/سبتمبر في جنوب لبنان بهدف تحييد حزب الله.

كذلك، أعلنت المجموعة وقف الرحلات إلى طهران التي قد تتعرض لرد عسكري إسرائيلي بعدما نفذت هجوما صاروخيا على الدولة العبرية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وذلك حتى 31 كانون الثاني/يناير ضمنا، على ما جاء في بيان.

كاس/غ ر-ريم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
267 إعجاب
168 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
86 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية