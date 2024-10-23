مجموعة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى نهاية شباط/فبراير

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأربعاء أنها مددت قرار تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى 28 شباط/فبراير المقبل بسبب النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله.

ويشمل التعليق كل الشركات المنضوية ضمن مجموعة لوفتهانزا الأكبر أوروبيا في مجال النقل الجوي، وهي الخطوط الجوية النمسوية (أوستريان) و”براسلز إيرلاينز” و”سويس” و”كارغو”.

ومن المقرر أن توقف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية حتى 28 شباط/فبراير، بحسب البيان، بعدما أفادت في وقت سابق أن التعليق سيستمر حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأت اسرائيل عمليات برية في 30 أيلول/سبتمبر في جنوب لبنان بهدف تحييد حزب الله.

كذلك، أعلنت المجموعة وقف الرحلات إلى طهران التي قد تتعرض لرد عسكري إسرائيلي بعدما نفذت هجوما صاروخيا على الدولة العبرية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وذلك حتى 31 كانون الثاني/يناير ضمنا، على ما جاء في بيان.

كاس/غ ر-ريم