مجموعة ميتا تعتذر على إزالة منشورات لرئيس الوزراء الماليزي بشأن هنيّة

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تقدّمت مجموعة ميتا العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء باعتذار على إزالة منشورات لرئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاء الاعتذار غداة استدعاء مكتب أنور ابراهيم لممثلين عن المجموعة للحصول على تفسير لإزالة منشورات رئيس الوزراء الماليزي على فيسبوك وانستغرام حول وفاة هنية.

وقالت ميتا في بيان تلقته وكالة فرانس برس “نعتذر عن خطأ تشغيلي أُزيل بموجبه محتوى من صفحات رئيس الوزراء على فيسبوك وانستغرام”.

وأضافت “تمت استعادة المحتوى مذاك بالعلامة الصحيحة الجديرة بالنشر”.

واتهمت كلّ من إيران وحركة حماس وحزب الله، إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية بضربة استهدفت مقر إقامته في طهران الأربعاء، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضمّنت منشورات أنور ابراهيم مقطع فيديو يُظهره وهو يجري مكالمة هاتفية مع مسؤول في حماس ويتقدّم بتعازيه إليه.

على موقع انستغرام ظهرت ملاحظة من ميتا وشاركها أنور، مفادها أنه تم حذف المنشورات بسبب ارتباطها بـ”أفراد ومنظمات خطرة”.

ووصف مكتب أنور خطوة الإزالة بأنها “قمع صارخ لحرية التعبير”، مطالبًا عملاق التكنولوجيا باعتذار.

الأسبوع الماضي، اتهم أنور المجموعة بـ”الجبن” لإزالة منشوراته.

وتصنّف كل من الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الأوروبي، حماس منظمة إرهابية.

ودافع أنور الذي التقى هنية في قطر في أيار/مايو، عن علاقات ماليزيا مع حماس المدعومة من ايران.

وشدّد في زيارة لألمانيا في آذار/مارس على أن علاقات ماليزيا بحماس هي مع الجناح السياسي لحماس وليس مع جناحها العسكري.

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