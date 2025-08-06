محادثات “بنّاءة” بشأن أوكرانيا بين بوتين وويتكوف قبيل انقضاء مهلة ترامب (الكرملين)

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وصف الكرملين محادثات عقدت في موسكو الأربعاء واستمرت ثلاث ساعات بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمي بوتين بـ”البنّاءة”، وذلك قبل يومين من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” أن الاجتماع انتهى بعد الظهر بعد “نحو ثلاث ساعات” من المحادثات، بدون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، للصحافيين إن “محادثات مفيدة جدا وبنّاءة جرت” مع ويتكوف بشأن أوكرانيا والعلاقات الروسية الأميركية، مؤكدا أن موسكو “وجّهت رسائل معيّنة” في ما يتعلق بملف أوكرانيا.

وصافح الرئيس الروسي ضيفه الأميركي بحرارة وابتسما في بداية اجتماعهما في الكرملين، بحسب صور نشرها المكتب الاعلامي في الرئاسية الروسية.

وصل ويتكوف في وقت سابق الأربعاء إلى موسكو حيث كان في استقباله الممثل الخاص للرئيس كيريل دميترييف، بحسب وكالة “تاس”.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأميركي الموكل مهمات عدة في العالم، لم تسفر عن أي نتيجة.

– مناشدة زيلينسكي –

تأتي الزيارة في ظلّ توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

ولم يحدد الرئيس الأميركي المكان الذي سيتم إرسال الغواصات إليه بالضبط، أو ما إذا كانت ستعمل بالطاقة النووية أو تحمل رؤوسا نووية.

تأتي هذه التطوّرات فيما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتّى يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحت طائلة التعرّض لعقوبات جديدة لم يحدّدها.

وسبق للرئيس الأميركي أن هدّد بفرض “رسوم جمركية ثانوية” تستهدف شركاء روسيا التجاريين مثل الصين والهند.

وردا على سؤال الثلاثاء في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيفرض رسوما اضافية بنسبة 100%، قال ترامب إنه “لم يتحدث قط عن نسب مئوية، لكننا سنتخذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد”.

وأضاف “لدينا اجتماع مع روسيا غدا. لنر ما سيحدث. وحينها سنتخذ القرار”.

بعيد وصول ويتكوف، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن إلى “تكثيف جميع أدوات الضغط التي تتمتع بها الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع” ضد روسيا.

وكان زيلينسكي تحدث الثلاثاء عن مضمون محادثة هاتفية أجراها مع ترامب تطرقا فيها إلى العقوبات على روسيا إضافة الى التعاون الثنائي بين كييف وواشنطن على صعيد الدفاع، لافتا الى “مشروع اتفاق حول المسيرات”.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا. وعمل منذ عودته الى البيت الأبيض، على فتح خطوط اتصال مباشرة مع بوتين، بعكس السياسة التي انتهجها سلفه جو بايدن. الا أن الرئيس الجمهوري لم يخف في الآونة الأخيرة استياءه من نظيره الروسي في ظل امتناع الأخير عن القبول بمقترحات أميركية لوقف إطلاق النار.

وعندما سأله الصحافيون عن الرسالة التي يحملها ويتكوف إلى موسكو وما إذا كان هناك أي شيء يمكن لروسيا أن تفعله لتجنب العقوبات، أجاب ترامب “نعم، التوصل إلى اتفاق يوقف تعرض الناس للقتل”.

وندد الكرملين بهذه التهديدات ووصفها بأنها “غير مشروعة”.

– شراء أسلحة لأوكرانيا –

بالرغم من الضغوط المتزايدة من واشنطن، تواصل روسيا هجومها على أوكرانيا.

وأدت ضربات بمسيرات روسية الأربعاء إلى مقتل شخصين واصابة 12 آخرين في مخيم صيفي بمنطقة زابوريجيا (جنوب).

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على تلغرام “قُتل شخصان” وأصيب 12 آخرون، بينهم طفلان على الأقل.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 51 مسيرة أوكرانية ليل الثلاثاء الأربعاء.

دعما لأوكرانيا في الحرب التي بدأت بالغزو الروسي قبل أكثر من ثلاثة أعوام، أعلنت هولندا والسويد والنروج والدنمارك الثلاثاء أنها تعتزم شراء أسلحة من المخزونات الأميركية.

ستشتري الدول الاسكندينافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة وقطع غيار.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الشهر الماضي خطة بالتعاون مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، تهدف إلى شراء الحلفاء الأوروبيين وكندا أسلحة أميركية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المتطورة للدفاع الجوي، لارسالها إلى كييف.

ومساء الاثنين، أعلنت هولندا أنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، بموجب آلية “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.

والجمعة، أكّد بوتين أنه يريد السلام، لكن مع التشديد على أن مطالبه لإنهاء الحرب لم تتغيّر.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا بقرار أحادي سنة 2014.

وإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية.

بور/ريم-لين/ب ق