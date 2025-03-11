محادثات أمريكية أوكرانية في السعودية بعد هجوم جوي كبير على روسيا

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من دافني ساليداكيس وبيشا ماجد

جدة (السعودية) (رويترز) – بدأت يوم الثلاثاء محادثات تستضيفها مدينة جدة السعودية بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا لإيجاد مسار لإنهاء الحرب مع روسيا بعد ساعات من أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو منذ اندلاع الصراع.

ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تؤدي المحادثات في جدة إلى إحياء العلاقات “العملية” مع الولايات المتحدة بعد لقاء بالبيت الأبيض الشهر الماضي شهد مناوشات كلامية بين زعيمي البلدين.

واقترح زيلينسكي البدء بهدنة مع روسيا في الجو والبحر.

ويهدف اقتراح الرئيس الأوكراني إلى إظهار أنه يعمل نحو تحقيق هدف نظيره الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب سريعا بعد أن اتهمه بأنه غير مستعد للسلام وواصل المحادثات المباشرة مع روسيا.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي ورئيس الوفد الأوكراني على تطبيق تيليجرام “بدأ الاجتماع على نحو بناء للغاية”.

ويراقب حلفاء أوكرانيا الأوروبيون، الذين يشعرون بالقلق، أي علامة على تحسن العلاقات بين كييف وواشنطن أو تدهورها أكثر.

وتبدلت سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وتحولت واشنطن من حليف لكييف إلى تكثيف الضغط عليها وقطع المساعدات العسكرية ووقف تبادل معلومات المخابرات معها.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لترامب يوم الاثنين عن أمله في أن تؤدي المحادثات إلى العدول عن هذا التحرك.

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة إكس يقول “أيها الأمريكيون الأعزاء، أيها الأوكرانيون الأعزاء، لا تضيعوا هذه الفرصة. العالم كله يتابعكم في جدة اليوم. حظ سعيد!”.