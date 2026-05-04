محادثات أوروبية-أميركية مرتقبة في باريس بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

يجري مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش سيفكوفيتش محادثات مع نظيره الأميركي الثلاثاء في باريس، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض تعرفات جمركية جديدة، وفق ما أفاد متحدث باسم التكتل.

وأعلن ترامب الجمعة أنه سيرفع الرسوم على السيارات والشاحنات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من هذا الأسبوع، متهما التكتل بعدم الامتثال لاتفاق سابق بشأن الرسوم.

ورفض الاتحاد الأوروبي الاتهام مؤكدا أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد توما رينييه “منذ اليوم الأول، نعمل على تنفيذ البيان المشترك، ونحن ملتزمون تماما بالوفاء بالتزاماتنا المشتركة”.

وأضاف أن سيفكوفيتش سيلتقي الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير على هامش اجتماع لوزراء مجموعة السبع في باريس الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين مستمرة على مستويات مختلفة.

ومنح البرلمان الأوروبي موافقته المشروطة على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، ولكن بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي، لا يزال يتعين التفاوض على نسخة نهائية مع الدول الأعضاء قبل تنفيذ النص.

وقال رينييه إن الاتحاد الأوروبي أبقى واشنطن “على إطّلاع كامل طوال العملية” وسعى إلى “طمأنة الجانب الآخر من المحيط الأطلسي بأن العمل مستمر. ويجري إحراز تقدم”.

في حين حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه يبقي خياراته مفتوحة، رفض رينييه التكهن برد فعل التكتل إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديدها.

وأضاف المتحدث “لن نصعّد بأي تهديدات. نحن نركز على مرحلة التنفيذ”.

