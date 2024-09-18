محادثات إماراتية-يابانية بهدف إبرام شراكة اقتصادية شاملة

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أطلقت الإمارات واليابان الأربعاء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله إن “العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات”، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات.

وأضاف بن زايد أن إطلاق المحادثات بين البلدين “يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يستهدف “دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر حسابه على منصة إكس إن “حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين”، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية “في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين”.