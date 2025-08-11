محادثات الأربعاء بين الأوروبيين وزيلينسكي وترامب “المنزعج” من رفض كييف التنازل عن أراض لروسيا

يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون الأربعاء محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المنزعج” من رفض كييف التنازل عن أراض.

ويحاول الأوروبيون بذلك الاضطلاع بدور مؤثر في القمة المرتقبة بين سيّد البيت الأبيض والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي يُخشى أن يتم فيها إبرام تسوية في الحرب الروسية-الأوكرانية على حساب أوكرانيا.

يكثّف الأوروبيون اتصالاتهم ويجهدون لتوحيد صفوفهم خلف أوكرانيا منذ إعلان القمة الأميركية-الروسية التي ستعقد الجمعة في ألاسكا والتي توقّع ترامب الإثنين أن تكون “بناءة”.

عصر الإثنين دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس رؤساء دول وحكومات ألمانيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، بالاضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى اجتماع الأربعاء عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي ونائبه جاي دي فانس.

وقال المتحدث باسم المستشار الألماني شتيفان كورنيليوس في بيان إن هذه “المباحثات” التي ستجرى بمبادرة من برلين، ستتناول “التحضير لمفاوضات سلام محتملة” والقضايا “المتصلة بأراض تتم المطالبة بها وبالضمانات الأمنية”، فضلا عن “خطوات إضافية” يمكن اتخاذها “لممارسة ضغط على روسيا”.

لاحقا، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذه المبادرة شارك في اتّخاذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وميرتس.

– مرحلتان –

تعقد هذه المحادثات، وفقا لصحيفة بيلد، على مرحلتين: الأولى عبر الفيديو بين قادة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

ثم سيبلغ القادة في اجتماع ثان عبر الفيديو، ترامب وفانس بنتائج مشاوراتهم، بحسب الصحيفة، بهدف بلورة موقف مشترك قبل الاجتماع المقرر في ولاية ألاسكا الأميركية التي باعتها روسيا في القرن التاسع عشر.

وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الإثنين سعيا لتجنّب اتفاق بين واشنطن وموسكو يخالف مصالح كييف.

ستناقش القمة في ألاسكا اتفاقا محتملا يتضمن “تبادل أراض” بين البلدين، بحسب ترامب، لوضع حد للحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.

وفي حين لم يُدع زيلينسكي لحضور قمة ألاسكا، لم تستبعد الولايات المتحدة حضوره.

وحذّر زيلينسكي الاثنين من أن تقديم “تنازلات” لروسيا لن يدفعها لإنهاء الحرب. وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن “روسيا ترفض وقف عمليات القتل وبالتالي يتعيّن عليها ألا تحصل على أي مكافآت أو ميّزات. هذا ليس مجرّد موقف أخلاقي، بل هو موقف منطقي. القاتل لا يقتنع بالتنازلات”.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت أن “أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها قضية تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا برمتها”.

– تقدّم روسي –

خلال الأيام الثلاثة الماضية، تواصل زيلينسكي هاتفيا مع 13 من قادة الدول الأوروبية ونظيريه في كازاخستان وأذربيجان.

من جهته، تواصل بوتين مع تسعة رؤساء دول أو حكومات خلال الأيام الثلاثة الماضية، أبرزهم نظيراه الصيني شي جينبينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية التوصل الى حل سريع للنزاع في أوكرانيا. وعقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، بدأ بالتقارب مع بوتين وتواصل معه هاتفيا أكثر من مرة، لكنه أعرب في الآونة الأخيرة عن استيائه منه مع تكثيف موسكو ضرباتها على أوكرانيا، وعدم موافقتها على مقترحات أميركية بشأن هدنة غير مشروطة.

وتزامن إعلان قمة ألاسكا الجمعة مع انقضاء مهلة حددها ترامب للكرملين لوضع حد للنزاع، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في الأثناء تتواصل الضربات، وقُتل الأحد ستة أشخاص في ضربات روسية على أوكرانيا. وأصابت قنبلة روسية محطة الحافلات المركزية المكتظة في زابوريجيا، ما أدى الى إصابة 20 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين سيطرتها على بلدة فيدوريفكا في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني. وتقع فيدوريفكا إلى شمال شرق بوكروفسك وميرنوغراد، وهما مدينتان مهدّدتان بالحصار مع التقدّم المستمر للجيش الروسي في هذا القطاع منذ أكثر من شهر.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على زهاء 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

