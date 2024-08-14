محادثات السلام بشأن السودان تنطلق في سويسرا رغم غياب القوات المسلحة

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القاهرة (رويترز) – بدأت المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المدمرة في السودان يوم الأربعاء في سويسرا لكن غياب القوات المسلحة أضعف الآمال في اتخاذ خطوات وشيكة لتخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن السودان وصل إلى “نقطة الانهيار” وحذروا من وقوع عشرات الآلاف من الوفيات بسبب الجوع والمرض والفيضانات والعنف في الأشهر المقبلة، والتي يمكن الحيلولة دون حدوثها، إذا لم تكن هناك استجابة عالمية أكبر.

وهذا الأسبوع، قال المبعوث الأمريكي الخاص توم بيرييلو، الذي قاد الجهود لإجراء المحادثات، إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، أرسلت وفدا للمشاركة في المحادثات، لكن الوساطة المباشرة ستكون مستحيلة بدون حضور القوات المسلحة.

وفي المقابل، سيجري مشاركون في المحادثات، مثل مصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وخبراء، مشاورات بشأن خريطة طريق لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء “لا وقف للعمليات بدون انسحاب وخروج آخر ميليشيا من المدن والقرى التي استباحوها واستعمروا أهلها”.

ونفت قيادة قوات الدعم السريع روايات عديدة عن مهاجمة مقاتليها للمدنيين ونهبهم، وقالت إنها منفتحة على اتفاق سلام إذا شاركت القوات المسلحة في المحادثات.

وقالت القوات المسلحة إن عدم مشاركتها في المحادثات يرجع إلى عدم تنفيذ التزامات سابقة، توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات. ويقول الوسطاء إن الطرفين تجاهلا هذا الاتفاق.