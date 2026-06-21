محادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا وسط تركيز على مضيق هرمز

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بورجنشتوك (سويسرا) 21 يونيو حزيران (رويترز) – من المقرر أن تبدأ محادثات السلام بقيادة جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين صباح اليوم الأحد في منتجع جبلي سويسري، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم بينما يختلفان بسبب إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القول إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان سيعقد في المنتجع بعد ظهر اليوم الأحد.

وأوضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قطر وباكستان قبل الاجتماع الرباعي الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ورغم أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في أثناء سير المفاوضات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس السبت إغلاق مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي قال إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري إيراني القول اليوم إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وإن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح لعبور أي سفن من المضيق، وذلك حتى إشعار آخر.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى تعقيد المحادثات التي يسعى فيها الطرفان إلى تنفيذ اتفاق مؤقت توسطت فيه باكستان ووقعه يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو أربعة أشهر.

ووصل فانس إلى منتجع بورجنشتوك الخلاب، بعد هبوط طائرته في قاعدة إمين الجوية في وقت مبكر من اليوم الأحد ترافقه السيدة الثانية أوشا فانس.

* فانس يأمل في تحقيق تقدم بشأن الملف النووي ولبنان

ذكرت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية في بيان أن المحادثات، بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان، ستنطلق خلال ساعات الصباح.

وقال فانس للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية قبل المغادرة “نرجو أن نحقق تقدما بشأن الملف النووي، وكذلك تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان”، مشيرا إلى احتمال عقد “المحادثات على مدى يومين”.

واتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بارتكاب “جرائم” في لبنان تنتهك التزامات الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار، وحذر من أن السفن ستكون معرضة للخطر إذا اقتربت من المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير شباط.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، تبادلت القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله الهجمات أمس السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق أمس محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط متجهة إلى الأسواق العالمية. وذكرت أن القوات الأمريكية ستضمن استمرار حركة الملاحة التجارية.

وقال ترامب إنه لن يتم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما أو بعدها، ما لم تفرض الولايات المتحدة رسوما في حال فشل المحادثات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ترك ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال فرض الولايات المتحدة رسوم عبور في مضيق هرمز، “مقابل الخدمات المقدمة بصفتها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط” في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

واتهم محمد مخبر، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، الولايات المتحدة على منصة إكس بعدم تنفيذ البند الأول من اتفاقها المؤقت المكون من 14 نقطة مع إيران، والذي يتضمن وقف إطلاق النار “على جميع الجبهات”، بما في ذلك لبنان.

وقال إنه ما دام الاتفاق حبرا على ورق، فسيظل تدفق الطاقة في الشرق الأوسط متوقفا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير محسن باك ‌نجاد قوله اليوم الأحد إنه إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمون الاتفاق فإن هناك المئات من الفرص ⁠الاستثمارية وأطر التعاقد للشراكة ال⁠فنية والتشغيلية جاهزة للتنفيذ.

* إسرائيل تتعهد بالدفاع عن قواتها في لبنان

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الوفد الإيراني يقوده قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في قطاعي الأمن والنفط وكذلك البنك المركزي. والمنتجع حيث تعقد المحادثات مملوك لقطر التي تضطلع بدور الوساطة، إلى جانب باكستان.

وبالإضافة إلى فانس، يضم فريق التفاوض الأمريكي المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب.

وقال بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستضغط في سويسرا من أجل الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى عدم وفاء الطرف الآخر بالاتفاقات في الماضي.

وقالت باكستان إن رئيس وزرائها شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير وصلا للانضمام إلى المحادثات في المنتجع، وشوهدت طائرات هليكوبتر تحلق في المكان.

وذكر فانس، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل أن يغادر الولايات المتحدة، أنه واثق من أن وقف إطلاق النار سيصمد وأنه لم ير دليلا على إغلاق مضيق هرمز.

وكان وقف القتال في لبنان أحد الشروط لبدء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. لكن الدفاع المدني اللبناني قال إن 20 شخصا قتلوا جراء غارات إسرائيلية في لبنان أمس السبت، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هناك.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها رد على هجمات شنها حزب الله، في حين أعلنت الجماعة المدعومة من إيران أنها لن تسمح لإسرائيل “بحرية الحركة” في لبنان.

وتقول إسرائيل إنها ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإنها ستبقي قواتها في الأراضي اللبنانية التي تحتلها حاليا.

وجاء في بيان للجيش أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستواصل التصدي لأي تهديد.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن دون الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في إسرائيل، واطلعت رويترز على نتائجه، أن نحو 92 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران استفادت من الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة أكثر من إسرائيل، وأن حوالي ثمانية بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خرجت منتصرة.

وقال ما يقرب من 90 بالمئة من الإسرائيليين إن أهداف الحرب لم تتحقق، في حين لا يصدق أكثر من 70 بالمئة تصريحات نتنياهو عن تحقيق إنجازات كبيرة.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن 4057 شخصا سقطوا قتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، بينهم مسعفون ونساء وأطفال، لكنها لا تحدد عدد المقاتلين بين هؤلاء.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 32 جنديا على الأقل وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في الأعمال القتالية مع حزب الله.

(إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)