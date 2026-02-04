محادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان الجمعة (إعلام إيراني)

afp_tickers

3دقائق

تعقد الجمهورية الإسلامية محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.

وقالت وكالة تسنيم إن “مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد الجمعة في مسقط”، مضيفة أنها “ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران”.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) تقريرا مماثلا، قالت فيه إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيرأس الوفد الإيراني الذي سيضم أيضا الدبلوماسيين البارزين مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وأضافت “إيسنا” أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيمثل بلاده في المحادثات، مشيرة إلى إمكان مشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت إيران رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على ضرورة أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، رافضة أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.

أجرى عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات النووية مع إيران العام الماضي قبل أن تتعثر المفاوضات عندما شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة قبل يومين من الجولة السادسة، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وشاركت فيها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية.

وتعقد محادثات الجمعة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي نشرت في الأيام الأخيرة حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأقرت طهران بمقتل أكثر من 3000 شخص خلال الاضطرابات، قائلة إنها بدأت كاحتجاجات سلمية قبل أن تتحول إلى “أعمال شغب” تضمنت عمليات قتل وتخريب، وأججتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 6872 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، في حين رجحت منظمات حقوقية أخرى أن تكون الحصيلة أعلى بكثير.

كسب/م ل-ح س/ب ق