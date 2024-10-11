محادثات بين بوتين ونظيره الإيراني في تركمانستان (إعلام روسي)

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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في عاصمة تركمانستان عشق آباد الجمعة، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران بشكل كبير منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، ويُعتقد على نطاق واسع بأن طهران تزوّد روسيا بالأسلحة. ويخضع البلدان لعقوبات غربية.

في تسجيل مصوّر قصير نشره مراسل قناة تلفزيونية رسمية روسية، اتّهم بزشكيان إسرائيل بقصف المدنيين بدعم من القوى الغربية، بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته.

ويلتقي الزعيمان لأول مرة في إطار قمة إقليمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وذكر الكرملين في وقت سابق بأنهما سيبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

سيعقد بزشكيان أيضا محادثات مع بوتين خلال زيارة مقررة إلى روسيا في وقت لاحق هذا الشهر لحضور قمة مجموعة “بريكس”.

تم تنصيب بزشكيان رئيسا أواخر تموز/يوليو بعد انتخابه خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قضى إثر تحطّم مروحية كان على متنها في إيران.

بور/لين/ح س