محادثات تجارية صينية-أوروبية الأسبوع المقبل في بروكسل

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يعقد مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش في الأسبوع المقبل محادثات مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في بروكسل، وفق ما أفاد متحدث باسم المفوضية التجارية الأوروبية وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المتحدث باسم المفوضية التجارية الأوروبية أولوف غيل “أؤكد أن المفوّض شيفتشوفيتش سيستقبل الوزير وانغ في بروكسل لعقد اجتماعات الإثنين في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو”.

ياتي ذلك في خضم جهود يبذلها التكتل لمعالجة التوترات التجارية مع الصين عبر الحوار.

وشدّد الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة على ضرورة معالجة اختلال الميزان التجاري للتكتل مع الصين.

وبلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع بكين نحو 360 مليار يورو (412 مليار دولار) العام الماضي، أي ان التكتل استورد من الصين أكثر بكثير مما صدّر إليها.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على اتّباع بروكسل نهجا بشقّين، إذ دعوا من جهة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية، إلى الانخراط في حوار مع بكين، وفي الوقت نفسه إيجاد أدوات للتصدي للارتفاع الكبير في الصادرات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن الاتحاد الأوروبي يعمل على أداة الهدف منها مساعدة دول التكتل على “مواجهة الاختلالات التجارية والممارسات غير العادلة”، من دون الغوص في أي تفاصيل.

وأفاد دبلوماسي أوروبي فرانس برس بأن كل قادة الاتحاد الأوروبي، باستثناء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أجمعوا على أهمية اتّخاذ موقف أكثر تشدّدا.

وتساءل الدبلوماسي “هل سنحل كل شيء بمجرد التحدث إليهم؟”.

راض/ود/لين