The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

محادثات صناعية عاجلة الاثنين في الاتحاد الاوروبي لمناقشة قيود الصين على صادرات المعادن النادرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يعقد المفوّض المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه محادثات عاجلة الاثنين مع الصناعات الأوروبية المتضررة من القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة.

وأعلنت الصين، أكبر منتج في العالم للمعادن المستخدمة في صنع المغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع، هذا الشهر عن ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيات المعادن النادرة.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن تلك القيود أجبرت بعض الشركات في الكتلة على وقف الإنتاج وألحقت أضرارا اقتصادية.

وتقوم بروكسل أيضا بالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبع بشأن طريقة الرد على القيود الصينية.

وسيعقد سيجورنيه اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين من مختلف الصناعات عبر رابط فيديو في وقت مبكر من صباح الاثنين لتقييم تبعات القيود الصينية ومناقشة الخطوات الإضافية التي ستتخذها بروكسل، وفق ما قال مصدر في مكتبه لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيضم أعضاء من قطاعات السيارات والدفاع وطاقة الرياح والكيماويات ومعالجة المعادن، خصوصا تلك المرتبطة بمشاريع المواد الخام الأوروبية.

ومن المقرر أن يشارك سيجورنيه تفاصيل المحادثات الثلاثاء مع مفوضي الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا.

راز/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية