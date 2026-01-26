محادثات في بكين مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

بكين 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الصينية ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن محادثات عقدت اليوم الاثنين في بكين بين نائب الرئيس الصيني ووزير الخارجية وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

وتأتي المحادثات في العاصمة الصينية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بعد تصريح مسؤول إيراني بأن بلاده ستتعامل مع أي هجوم “كحرب شاملة ضدها”.

وأدلى المسؤول الإيراني بالتعليقات ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم السابق قال فيها إن الولايات المتحدة لديها “أسطول حربي” يتحرك باتجاه إيران، مضيفا أن الأمر “احترازي” فقط، وحذر إيران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤول إيراني في المنطقة أمس الأحد إن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص قُتلوا في موجة احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأظهر بيان الخارجية في بكين أن الوزير وانغ يي دعا خلال المحادثات اليوم الاثنين إلى بناء شراكة أمنية إقليمية وتسوية سياسية للقضايا الإقليمية الشائكة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا بأن حاملة طائرات وعدة مدمرات للصواريخ الموجهة ستصل إلى الشرق الأوسط في غضون أيام.

