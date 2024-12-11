محادثات مكافحة التصحر في السعودية تدخل مرحلة الحسم

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من المقرر أن تُختتم المحادثات التاريخية بشأن التصحر هذا الأسبوع في السعودية، وسط شكوك في أن الأموال الموعودة ستحدث فرقا ذا مغزى في مكافحة هذه الآفة المتنامية.

وشهدت محادثات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16) على مدى 12 يوما في الرياض، إعلانات عن توفير مليارات الدولارات للاستجابة للجفاف واستصلاح الأراضي المتضررة.

لكنها تضمنت أيضا تحذيرات قوية من ان الأراضي تزداد جفافاي، مع افتقار بلدان عدة معرّضة لهذه الآفة إلى الوسائل اللازمة لعكس هذا التوجه.

وقبل المحادثات التي بوشرت في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على وجوب استصلاح 1,5 مليار هكتار من الأراضي بحلول نهاية العقد وأن ثمة حاجة إلى استثمارات عالمية لا تقل عن 2,6 تريليون دولار.

وقال المدير العالمي للسياسة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماركوس نيتو لوكالة فرانس برس “أين المال؟ هذا هو التحدي”.

وأضاف أن “الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر له تكلفة، أليس كذلك؟ بالتريليونات من الدولارات. لذا، إذا أردنا بدء انتقال، فنحن بحاجة إلى التمويل”.

ولفت إلى أنه عندما يتعلق الأمر باستصلاح الأراضي، فإن بعض الأموال “تتدفق بالفعل” و”نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية للعملية واستخدام الموارد الموجودة”.

وشهد الأسبوع الأول من المحادثات التي تستضيفها السعودية تعهدات زادت قيمتها عن 12 مليار دولار من كيانات مثل “مجموعة التنسيق العربية”، وهي مجموعة من المؤسسات الوطنية والإقليمية، و”شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف” التي تهدف إلى حشد الأموال العامة والخاصة لمساعدة البلدان المعرضة للخطر.

وأعلنت “كوب16” الأربعاء عن التزامات أقل بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3,6 ملايين يورو من النمسا لدعم تنفيذ مبادرة الجدار الأخضر العظيم الممتدة عبر إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا جديدا يظهر أن استمرار تدهور الأراضي سيكلف اليمن المتضرر من الحرب 90 مليار دولار من الناتج الاقتصادي الفائت ويؤدي إلى معاناة 2,6 مليون شخص آخرين من “نقص التغذية”.

وقال نيتو إن إحدى “نقاط الخلاف الرئيسية” بين المفاوضين قبل اختتام المحادثات الجمعة هي ما إذا كان يجب أن تسفر المحادثات عن اتفاق ملزم بشأن كيفية الاستجابة للجفاف.

وأضاف أن “ثمة بعض البلدان هنا تريد إنشاء بروتوكول ملزم بشأن الجفاف. وثمة بلدان أخرى لا تريد أن يكون ملزما”.

سص-ركب/ع ش/غ ر