محادثات نووية في نيويورك الثلاثاء بين وزراء أوروبيين وإيرانيين (دبلوماسي فرنسي)

يجري وزراء إيرانيون وأوروبيون مباحثات نووية في نيويورك الثلاثاء، على ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها الذري.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

يبدأ هذا الاجتماع الذي يُعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب بفشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

لكن يعتقد الأوروبيون أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط.

من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلبا على المناقشات، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحا “متوازنا” لم يتم الكشف عن تفاصيله.

