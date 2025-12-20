محادثة هاتفية بين عراقجي ونظيرته البريطانية “لتعزيز التفهم المتبادل”

افادت طهران السبت بأن ايران والمملكة المتحدة اللتين تربطهما علاقات متوترة، أجرتا مشاورات عبر الهاتف “بهدف تعزيز التفهم المتبادل”، فيما أورد مصدر بريطاني أنه تم التطرق إلى قضية مواطنين بريطانيين معتقلين في ايران.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية إن الوزير عباس عراقجي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر “تبادلا وجهات النظر حول مسائل ثنائية عدة”، لافتة الى أن المكالمة الهاتفية جرت الجمعة.

واضافت الخارجية في بيان أن الوزيرين “اكدا ضرورة مواصلة التشاور على مستويات مختلفة بهدف تعزيز التفهم المتبادل”.

وانتقد عراقجي خلال الاتصال “المقاربة غير المسؤولة لثلاث دول أوروبية حيال قضية النووي الإيراني”، وفق المصدر نفسه.

وبناء على مبادرة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قامت الأمم المتحدة نهاية ايلول/سبتمبر بتفعيل عقوباتها على ايران، على خلفية برنامجها النووي.

وأكد مصدر حكومي بريطاني لوكالة فرانس برس حصول هذه المكالمة التي تطرقت أيضا الى مسائل اخرى عديدة، وخصوصا قضية كريغ وليندساي فورمان المعتقلين في إيران منذ كانون الثاني/يناير بتهمة التجسس.

ولم تشر الخارجية الإيرانية في بيانها الى هذا الأمر.

وتتهم السلطات الايرانية الثنائي البريطاني بدخول ايران كسائحين، في حين أن الغرض الفعلي من ذلك جمع معلومات لحساب أجهزة استخبارات أجنبية.

وترفض عائلتهما هذه الاتهامات، مؤكدة أنهما كانا يقومان بجولة في دول مختلفة على دراجتهما النارية.

والتواصل الأخير بين وزيري الخارجية الإيراني والبريطاني يعود الى تشرين الأول/اكتوبر.

