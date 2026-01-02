The Swiss voice in the world since 1935
محافظ حضرموت المدعوم من السعودية يطلق “عملية سلمية” لاستعادة المواقع العسكرية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن سالم الخنبشي محافظ حضرموت باليمن والمدعوم من السعودية اليوم الجمعة إطلاق “عملية سلمية” لاستعادة المواقع العسكرية التي سيطر عليها الانفصاليون المدعومون من الإمارات.

وأكد في بيان أن العملية تهدف إلى “تسلم المواقع العسكرية تسليما سلميا ومنظما، وموجهة حصرا نحو المعسكرات والمواقع العسكرية… وليست إعلان حرب، ولا سعيا للتصعيد”.

وتدعم الإمارات الانفصاليين الجنوبيين الذين سيطروا الشهر الماضي على مساحات واسعة من البلاد من الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية. واعتبرت المملكة هذه التطورات تهديدا لأمنها الوطني.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

