محافظ حضرموت المدعوم من السعودية يطلق عملية لاستلام المواقع العسكرية (سلميا)

4دقائق

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال محافظ حضرموت المدعوم من السعودية اليوم الجمعة إنه سيطلق عملية (استلام المعسكرات) لتسلم المواقع العسكرية “سلميا” من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تعد إعلان حرب.

وتمثل الخطوة أحدث تصعيد في اليمن المنكوب بالحرب وسط تفاقم الخلاف بين السعودية والإمارات، القوتين الخليجيتين اللتين تدعم كل منها طرفا مختلفا، منذ ديسمبر كانون الأول.

وقالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اليوم الجمعة إنها عينت محافظ حضرموت سالم أحمد سعيد الخنبشي، قائدا عاما لقوات (درع الوطن) في المحافظة الواقعة بشرق البلاد، ومنحته صلاحيات عسكرية وأمنية وإدارية كاملة، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى استعادة الأمن والنظام.

وأكدت الحكومة أن العملية تستهدف المواقع العسكرية فقط، وأنها “ليست إعلان حرب”.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي استولى الشهر الماضي على مساحات واسعة من جنوب اليمن من الحكومة المعترف بها دوليا. وتدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وترى المملكة أن هذا تحرك المجلس تهديدا لها.

وقالت الإمارات الأسبوع الماضي إنها قررت سحب قواتها المتبقية من اليمن بعد أن أيدت السعودية دعوة تطالب بمغادرة القوات الإماراتية البلاد خلال 24 ساعة، في خضم أزمة حادة بين القوتين الخليجيتين المنتجتين للنفط.

ولم يصدر المجلس الانتقالي الجنوبي حتى الآن أي تعليق على تصريحات محافظ حضرموت.

* إغلاق مطار عدن

حمل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اليوم الجمعة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي مسؤولية رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس.

واستمر تعليق الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي الذي بدأ أمس الخميس حتى اليوم الجمعة وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية إغلاق الحركة الجوية.

وقال آل جابر “سعت المملكة منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس ببذل كافة الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد… إلا أنها واجهت رفضا وتعنتا مستمرا من عيدروس الزبيدي”.

وأضاف آل جابر أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق الحركة الجوية في مطار عدن أمس الخميس، مشيرا إلى أن طائرة تقل وفدا سعوديا إلى عدن بهدف إيجاد حلول للأزمة مُنعت من الهبوط.

وفي بيان صدر يوم الخميس اتهمت وزارة النقل اليمنية، التي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها، السعودية بفرض حصار جوي قائلة إن الرياض تطلب من جميع الرحلات الجوية المرور عبر المملكة لإجراء فحوصات إضافية.

ويمثل مطار عدن الدولي البوابة الدولية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير ومها الدهان – إعداد مروة غريب وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )