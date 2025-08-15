The Swiss voice in the world since 1935
محام: القبض على القاضي التونسي المعارض مراد المسعودي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تونس (رويترز) – قال محام تونسي إن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض يوم الجمعة على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز “لا نعرف إلى حد الآن مكانه”.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

(تغطية صحفية للنشرة العربية لطيفة قاسمي – إعداد سامح الخطيب – تحرير دعاء محمد)

