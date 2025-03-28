محام: تركيا تطلق سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون

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أنقرة (رويترز) – قال محام يوم الجمعة إن السلطات التركية أطلقت سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه يوم الخميس.

وسُجن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري والذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عشرة أعوام، والتي تسببت في اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال توران تاشكين أوزر عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في منشور على إكس إن محمد بهلوان، المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير، اعتُقل “لأسباب ملفقة”، دون التطرق لمزيد من تفاصيل.

وقال يغيت جوكجهان كوك أوغلو، محامي بهلوان في منشور على إكس، إن موكله احتُجز “ليس لأنه فعل شيئا، بل لمجرد كونه محاميا عن رئيس بلديتنا أكرم، ولأدائه عمله في مجال الدفاع”.

وأضاف أن الاحتجاز كان بمثابة “تحذير”.

وأضاف كوك أوغلو أن بهلوان سُئل خلال استجوابه عن عملية تحويل أموال لم يقم بها، بالإضافة إلى تبرعه لجمعية خيرية. وقال إنه مُنع من السفر إلى الخارج بعد إطلاق سراحه، مضيفا أنه سيطعن في الحكم.

ولم ترد وزارتا الداخلية والعدل بعد على طلبات للتعليق.

كان إمام أوغلو، الذي فُصل مؤقتا من منصبه بسبب هذه القضية، قد طالب بالإفراج الفوري عن محاميه.

وقال إمام أوغلو على إكس “وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافيا… إنهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم”.