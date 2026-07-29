محامون لبنانيون يطالبون بالتحقيق مع مصرفي بشأن عشاء مع نتنياهو

reuters_tickers

المشاركة

3دقائق

من تالا رمضان

بيروت 29 يوليو تموز (رويترز) – قدمت مجموعة من المحامين اللبنانيين شكوى إلى المدعي العام في البلاد اليوم الأربعاء، طالبت فيها بإجراء تحقيق مع المصرفي أنطون صحناوي بشأن حفل عشاء تردد أنه شارك في استضافته في واشنطن وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال أحد مقدمي الشكوى، المحامي محمد عامر الحاج حسن، لصحفيين إن المجموعة وجهت لصحناوي اتهام “التواصل مع العدو الإسرائيلي”.

وتعكس الشكوى الحساسية المتزايدة في لبنان إزاء احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي لا تزال تحتل شريطا من الأراضي في جنوب لبنان استولت عليه خلال القتال الذي استمر لأشهر مع جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية في وقت سابق من هذا العام.

ويحظر القانون اللبناني على المواطنين إجراء أي معاملات مع مواطني أو مؤسسات إسرائيل. ولا يزال لبنان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل رغم تعهد بيروت خلال محادثات حديثة بوساطة أمريكية بإقامة علاقات سلمية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء حضر عشاء أُقيم في 27 يوليو تموز تكريما للسناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد الداعمين الأقوياء لإسرائيل الذي توفي في 11 يوليو تموز، دون الإشارة إلى منظمي هذا العشاء.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على تفاصيل العشاء إن الحفل نظمه صحناوي ومورجان أورتاجوس، التي شغلت سابقا منصب نائب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وفي منشور على منصة إكس، وصفت النائبة اللبنانية حليمة القعقور لقاء صحناوي مع نتنياهو بأنه “أزمة اخلاقية ووطنية كبيرة”، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية احتلال أراض لبنانية.

ولم يرد صحناوي، الذي يقيم في الولايات المتحدة، حتى الآن على طلب للتعليق.

وأثار المصرفي المنحدر من عائلة مصرفية بارزة، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال لبنان، جدلا في لبنان في وقت سابق بعدما قال في منشور على حسابه على منصة إكس في أبريل نيسان إنه حضر فعالية لذكرى المحرقة (الهولوكوست) في واشنطن برفقة أورتاجوس.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)