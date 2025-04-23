محامون لرويترز: قاض تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي البارز أحمد صواب

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تونس (رويترز) – قال محامون لرويترز إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا يوم الأربعاء بسجن المحامي البارز أحمد صواب، المعارض الشرس للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.

وصواب، وهو قاض إداري سابق، كان من بين المحامين الذين يمثلون قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت بتهم التآمر.

وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير المحاكمة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد دُمر بالكامل. كما قال إن السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين.