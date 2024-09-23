مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

محامون من جنوب السودان يطعنون قضائيا في قرار تأجيل الانتخابات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نيروبي (رويترز) – تقدمت مجموعة من المحامين في جنوب السودان يوم الاثنين بدعوى أمام المحكمة العليا في البلاد للطعن في قرار الرئيس تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية عامين.

وقبل عشرة أيام، أعلن مكتب الرئيس سلفا كير تمديد الفترة الانتقالية عامين وإرجاء الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صادق البرلمان على القرار دون تعديلات بعد أن أقرته الحكومة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.

وذهب المحامون الذين طعنوا في القرار إلى المحكمة العليا يوم الاثنين مطالبين بإعلانه “باطلا ولاغيا”.

وقال دينج جون دينج، متحدثا نيابة عن زملائه، للصحفيين بعد وقت قصير من التقدم بالدعوى “بصفتنا محامين، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني ونطالب حكومتنا بإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني”.

ولم يرد مايكل مكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.

ودفع هذا التأجيل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان إلى التعبير عن خيبة أملهم، قائلين إنه يظهر تقاعس الحكومة عن تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها في عام 2018.

وتمتع جنوب السودان رسميا بالسلام منذ أن أنهى اتفاق عام 2018 صراعا استمر خمس سنوات وأسفر عن مقتل مئات الآلاف، لكن أعمال العنف تنشب مرارا بين الجماعات المتنافسة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
95 إعجاب
71 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية