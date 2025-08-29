The Swiss voice in the world since 1935
محاميان حقوقيان يطالبان باعتقال نتنياهو إذا زار الأرجنتين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

بوينس أيرس (رويترز) – قال محاميان يعملان في مجال حقوق الإنسان يوم الجمعة إنهما قدما شكوى جنائية أمام محاكم اتحادية في الأرجنتين سعيا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه البلاد، وسط تقارير عن زيارة محتملة في سبتمبر أيلول.

ويطالب المحاميان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 مارس آذار قُتل فيه 15 شخصا.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها رويترز أن من بين هؤلاء القتلى عدد من عمال الإغاثة كان يساعدون ضحايا أحد التفجيرات.

وذكرت تقارير إعلامية أن من المتوقع أن يزور نتنياهو الأرجنتين في سبتمبر أيلول لكن الحكومة لم تؤكد هذه الزيارة.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية يوم الجمعة أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في أثناء وجود الزعيمين في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.

وجاء في الشكوى التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان رودولفو يانزون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني “من المعلوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التسبب عمدا في الموت جوعا، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى”.

وكانت جمعية العاملين بالدولة وجماعة إتش.آي.جيه.أو.إس لحقوق الإنسان قدمتا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إلى المحاكم الاتحادية الأرجنتينية في أوائل أغسطس آب.

ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين ونزوح معظم السكان.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتنفي إسرائيل ونتنياهو هذه الاتهامات.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

