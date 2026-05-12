محامية فلسطينية تقاضي شركة دي.إل.إيه بايبر لإلغائها عرض عمل

12 مايو أيار (رويترز) – رفعت منتسبة سابقة إلى برنامج التدريب الصيفي بشركة (دي.إل.إيه بايبر) دعوى قضائية على الشركة الدولية الكبيرة متهمة إياها بأنها ألغت بصورة غير قانونية عرض العمل بدوام كامل المقدم لها في 2024 بعد أن علمت بمناصرتها العلنية للقضية الفلسطينية.

وتقول الفلسطينية ياسمين الأغا، خريجة كلية الحقوق بجامعة نورثوسترن، في الدعوى المرفوعة أمس الاثنين إنها تعرضت للتمييز العنصري والديني وإنها أُجبرت على تحمل بيئة عمل معادية خلال برنامج التدريب الصيفي في مكتب شركة المحاماة دي.إل.إيه بايبر في شيكاجو عام 2023.

وذكرت ياسمين أن الشركة حرمتها من الفرص المتاحة للمتدربين الصيفيين غير العرب، وتوقعت منها حضور فعاليات تتضمن شرب الكحوليات مع علمها أنها لا تستطيع الحضور بسبب معتقداتها الدينية.

وقال متحدث باسم دي.إل.إيه بايبر اليوم الثلاثاء إن الشركة “قررت عدم توظيف السيدة الأغا نتيجة لسلوكها غير المقبول” وإنها لم تمارس تمييزا غير قانوني ضدها.

وقال وليد ناصر محامي ياسمين “أدى الفصل غير القانوني للسيدة الأغا إلى تدمير مستقبلها المهني، وأدى في الأساس إلى استبعادها من قطاع كامل في المجال القانوني الذي عملت بلا كلل من أجل دخوله”. وتسعى ياسمين للحصول على رواتب متأخرة وتعويضات.

ورفعت ياسمين دعوى قضائية على جامعة نورثوسترن في ولاية إيلينوي الأمريكية بتهمة التمييز في نوفمبر تشرين الثاني 2024، قائلة إن الجامعة لم تحمها من المضايقات بسبب نشاطها في تأييد فلسطين.

ورفض قاض اتحادي في شيكاجو القضية في نوفمبر تشرين الثاني، ووجد أن ياسمين لم تثبت اتهاماتها بوجود بيئة تعليمية معادية وتمييز متعمد. وقدمت ياسمين شكوى معدلة ولا تزال القضية قيد النظر.

وتقول الدعوى الجديدة إن شركة دي.إل.إيه بايبر استغلت ما نسب إلى ياسمين بالاعتداء على زميلة لها خلال احتجاج متعلق بفلسطين في نوفمبر تشرين الثاني 2023 لسحب عرض العمل المقدم لها.

وتشير الدعوى إلى أن الشركة ذكرت أنها لم تكشف عن هذا الاتهام، الذي رفضته جامعة نورثوسترن، في استبيان التوظيف الجديد. وتقول ياسمين إن دي.إل.إيه بايبر تجاهلت رسالة مؤرخة في يوليو تموز 2024 من عميد كلية الحقوق السابق في جامعة نورثوسترن، هاري أوسوفسكي، تدحض الاتهام بالاعتداء.

وجاء في الشكوى أن الشركة “انتقمت منها لمشاركتها في نشاط يتوفر له الحماية، بما في ذلك الدفاع عن قضية فلسطين ومعارضة السلوك التمييزي”.

وتواجه شركة المحاماة (فولي اند لاردنر) دعوى قضائية بتهمة التمييز من محامية مسلمة في إيلينوي قالت إن الشركة ألغت عرض العمل المقدم لها لأنها عبرت عن دعمها للفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ونفت الشركة هذه الاتهامات. ولم يقبل قاض اتحادي طلبا لرفض هذه القضية في يناير كانون الثاني.

وألغت شركتا (ونستون اند سترون) و(ديفيس بولك اند ووردويل)عروض عمل مقدمة لطلاب كليات حقوق بعد أن وقعوا على رسائل لدعم حماس عقب الهجوم على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت شركتا المحاماة إن مواقف الطلاب تتعارض مع قيمهما.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )