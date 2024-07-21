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محاولات إخماد الحريق مستمرة في ميناء الحديدة بعد الضربات الإسرائيلية

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يواصل عناصر الإطفاء الأحد محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون، بعد بضع ساعات من ضربات إسرائيلية تسببت باندلاع حريق هائل وأسفرت عن ثلاثة قتلى، بحسب الحوثيين.

والضربات التي استهدفت السبت هذا الميناء الاستراتيجي في غرب اليمن والذي يشكل نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية، هي الأولى التي تتبناها اسرائيل في هذا البلد الذي يبعد من أراضيها حوالى 1800 كلم.

وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الأحد ب”رد هائل على العدوان” الإسرائيلي. 

واعلن المتحدث أن الحوثيين أطلقوا صواريخ بالستية في اتجاه مدينة ايلات الإسرائيلية على البحر الاحمر. 

من جهته، افاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأنه اعترض صاروخا آتيا من اليمن و”كان يقترب من إسرائيل”.  

وكانت مقاتلات إسرائيلية أغارت السبت على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين المدعومين من إيران هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.

وفي منشور على منصة إكس، أعلنت وكالة “سبأ” نقلاً عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين سقوط “3 شهداء و87 مصاباً”.

وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت السبت بعمليات اخرى ضد الحوثيين “إذا تجرأوا على مهاجمتنا”.

والاحد، غطت سحابة كثيفة من الدخان الأسود أجواء الحديدة، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وقال موظف في الميناء لم يشأ كشف هويته إن الحريق يتواصل في مستودعات الوقود ومحطة إنتاج الكهرباء، لافتا الى أن احتواء الحريق يتطلب اياما عدة، الأمر الذي اكده أيضا الخبراء في شؤون اليمن كون فرق الإطفاء تفتقر الى المعدات اللازمة.

وأورد محمد الباشا، كبير محللي الشرق الاوسط في مجموعة “نافانتي” الاميركية أن الحريق قد يمتد الى منشآت تخزين المواد الغذائية.

وكتب نيكولاس برومفيلد الخبير في اليمن على منصة اكس أن الهجوم “قد تكون له تداعيات إنسانية كارثية على ملايين اليمنيين”.

ونددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في حربها التي تخوضها ضد الحوثيين منذ 2014، بالضربات الإسرائيلية، محملة الدولة العبرية مسؤولية “تعميق الأزمة الإنسانية”.

وحذرت الحوثيين من “استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه والزج بهم في معارك الجماعة العبثية، خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة”.

بور-هع-كاب/ب ق/غد

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