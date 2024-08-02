محبّو لعبة “وورلد اوف ووركرافت” في الصين يحتفلون بإعادة إطلاقها ببلدهم

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أعاد الصينيون الذين ينتابهم حنين إلى “وورلد اوف ووركرافت”، ومعظمهم من جيل الألفية، اختبار هذه اللعبة التي طبعت طفولتهم وتوقّفت خوادمها عن العمل في البلاد لأكثر من عام ونصف عام بسبب نزاع بين شركتي “بليزرد” و”نت ايز”.

وفي أحد مقاهي الإنترنت في بكين، يقول وي جيا (35 عاما) لوكالة فرانس برس إنه يشعر “بالحنين”، مشيراً إلى أنّ ما يمارسه مشابه لـ”رحلة إلى الماضي” من خلال الاحتفاء بعودة اللعبة، في حين ينقر أشخاص آخرون بجانبه على لوحات مفاتيح ملوّنة بحماسة.

ويقول الرجل الذي ينتمي إلى جيل الألفية (مَن وُلدوا في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته) “كان لهذه اللعبة تأثير كبير عليّ (…) كنت أسهر طوال ليالي أسبوع كامل لألعبها”.

ولكن نظراً إلى عمره، يقرّ بأنه بات غير قادر على ممارسة اللعبة “بصورة مكثفة” كما كان يفعل من قبل.

تُعرف “وورلد اوف ووركرافت” بأسلوبها المشوق ويشارك فيها عدة لاعبين في نفس الوقت في عالم خيالي من القرون الوسطى.

وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وكانت منتشرة خصوصاً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

– صداقات كثيرة –

وتم وقف الخوادم الصينية للعبة في كانون الثاني/يناير 2023 بسبب خلاف بين شركة “بليزرد” الأميركية مبتكرة اللعبة، ومجموعة “نت إيز” العملاقة، مما أثار موجة من الغضب والحزن بين محبي اللعبة.

وأعلنت الشركتان في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 فشل مفاوضات لتجديد عقود التشغيل.

ويقول ليو هاوران (30 عاما) الذي أوضح أنه يعمل في مجال الإعلام، إنه ذهب مسرعاً إلى مقهى الإنترنت الواقع قرب مكان عمله عندما أُعلن عن إعادة عمل خوادم “وورلد اوف ووركرافت” الخميس.

ويقول الرجل الذي بدأ يمارس هذه اللعبة في العام 2004 “كوّنت صداقات كثيرة خلال لعب “وورلد اوف ووركرافت”، مضيفاً “انّ عدداً كبيراً من أصدقاء طفولتي يلعبونها”.

ومن بين أفضل ذكرياته، أمسية قضاها مع أحد اللاعبين لمراقبة النجوم في ناغراند – منطقة في “وورلد اوف ووركرافت”، وليلة رأس سنة تمكّن خلالها وزملاؤه من الاستمتاع بالألعاب النارية في مدينة ستورم ويند الخلابة.

ويقول “كنا نتحدث ونحيي بعضنا البعض، ونقوم بالعد التنازلي للعام الجديد في وورلد اوف ووركرافت”.

– “تكوين صداقات جديدة” –

ويقول وانغ جينغ (44 عاماً) لوكالة فرانس برس إنه تعرّف إلى أصدقاء جدد. وقبل إعادة تشغيل الخوادم، كانت مجموعة اللاعبين التي ينتمي إليها عبر تطبيق المراسلة “وي تشات” تضم أكثر من مئة عضو.

ويضيف “خلال السنوات التي لعبنا فيها وورلد اوف ووركرافت، انتقلنا من فئة الشباب إلى فئة الأشخاص متوسطي العمر”.

أما راهناً وبالنسبة له ولأصدقائه، فقد “كبر” أطفالهم وبات “لديهم مجدداً الوقت والطاقة” للعب وورلد اوف ووركرافت و”تكوين صداقات جديدة”.

ويشير وي جيا إلى أنّه شعر “بإحباط” بعد المشكلة بين “بليزرد” و”نت إيز”، لكنّه يبدي سعادة بإمكانية لعب “وورلد اوف ووركرافت” مجدداً.

ويختم حديثه قائلاً “يمكننا أن نعاود اللعب معاً ونتحدث عن الماضي. إنّه أمر جيد”.

لل-اهو/رك/غد