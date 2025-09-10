محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوري دين بتنفيذ عملية طعن

قضت محكمة ألمانية الأربعاء بسجن سوري ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفي في مدينة زولينغن العام الماضي.

وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن عيسى الحسن الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار/مايو كان منضويا في تنظيم الدولة الإسلامية وتصرّف بدوافع “غادرة ودنيئة”.

وقعت عملية الطعن في آب/اغسطس 2024 وأدت إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح خطرة في الليلة الافتتاحية لـ”مهرجان التنوّع” الذي يستمر ثلاثة أيام.

وكانت واحدة من سلسلة هجمات نُسبت إلى طالبي لجوء ومهاجرين ودفعت بالهجرة لتصبح على رأس الأولويات السياسية في ألمانيا.

وعندما وجّه له المدّعون العامون الاتهام في شباط/فبراير، قالوا إنهم يعتقدون أن الحسن كان على تواصل مع ممثلين عن تنظيم الدولة الإسلامية قبيل الهجوم.

وذكر المدعون أن المشتبه به تحرّك لإيذاء أشخاص في المهرجان “رأى أنهم يمثّلون المجتمع الغربي” وأيضا “للانتقام منهم على خلفية التحرّكات العسكرية للدول الغربية”.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية حينذاك مسؤوليته عن الهجوم قائلا عبر وكالة “أعماق” التابعة له إنه نفذ “انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.

واعترف الحسن بتنفيذه الهجوم أثناء محاكمته التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة في دوسلدورف.

وأقر في بيان تلاه محاميه بأنه ارتكب “جريمة خطرة.. قتلت ثلاثة أشخاص وأصبت آخرين بجروح خطرة”.

وأضاف “نجا بعضهم لأن الحظ حالفهم. كان من الممكن أن يموتوا أيضا.. أستحق وأتوقع حكما بالسجن مدى الحياة”.

