محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لسوري دين بتنفيذ عملية طعن

قضت محكمة ألمانية الأربعاء بسجن سوري ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفي في مدينة زولينغن العام الماضي.

وخلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن عيسى الحسن (27 عاما) كان منضويا في تنظيم الدولة الإسلامية وتصرّف بدوافع “غادرة ودنيئة”.

وقعت عملية الطعن في آب/اغسطس 2024 وأدت إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح خطرة في الليلة الافتتاحية لـ”مهرجان التنوّع” الذي يستمر ثلاثة أيام.

وأكد القاضي الذي رأس الجلسة في دوسلدورف أن الحسن تصرّف “على أساس معتقداته الإسلامية المتطرفة”.

وأضاف أن المتّهم “أيّد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية” وأراد “الاستجابة لدعوة قادة تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ هجمات في غرب أوروبا” نظرا لرفضه “أسلوب الحياة الليبرالي” الغربي.

وتابع أن هدفه تمثّل في “تعزيز تأثير تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا” و”الثأر لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين قتلوا”.

وعندما وجّه له المدعون الاتهامات في شباط/فبراير، قالوا إن الحسن كان على تواصل مع ممثلين عن تنظيم الدولة الإسلامية قبل الهجوم وسعى لإيذاء “غير المؤمنين”.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية حينذاك مسؤوليته عن الهجوم قائلا عبر وكالة “أعماق” التابعة له إنه نفذ “انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.

– اعتراف –

واعترف الحسن بتنفيذه الهجوم أثناء محاكمته التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة في دوسلدورف.

وأقر في بيان تلاه محاميه بأنه ارتكب “جريمة خطرة.. قتلت ثلاثة أشخاص وأصبت آخرين بجروح خطرة”.

وأضاف “نجا بعضهم لأن الحظ حالفهم. كان من الممكن أن يموتوا أيضا.. أستحق وأتوقع حكما بالسجن مدى الحياة”.

وكان هجوم زولينغن من بين سلسلة هجمات تم تحميل مهاجرين مسؤوليتها وأججت الجدل في ألمانيا بشأن الهجرة.

وتصدر ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين وسط) الذي طالب بقيود على الهجرة غداة الهجمات الانتخابات العامة التي جرت مطلع العام مع نيله 28,5 في المئة من الأصوات.

لكن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد حقق أكبر المكاسب إذ تضاعفت حصته من الأصوات إلى أكثر من 20 في المئة.

وقال مسؤولون بعد الهجوم إن رجلين يبلغان من العمر 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما قتلوا بطعنات في العنق.

وأدى الهجوم إلى وقف المهرجان الذي أقيم للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة.

وأوقف الحسن الذي كان صدر قرار بترحيله، في اليوم التالي في نُزل لطالبي اللجوء غير بعيد عن الموقع.

ووُجّهت له ثلاث تهم بالقتل وعشر بمحاولة القتل والانضمام إلى منظمة أجنبية إرهابية.

