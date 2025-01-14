محكمة ألمانية توقف مبيعات نسخة من “شوكولا دبي” مصنوعة خارج الإمارات

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أمرت محكمة ألمانية سلسلة متاجر بوقف بيع نسخة من “شوكولا دبي” مصنوعة خارج المدينة الإماراتية، بموجب حكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء.

واشتهرت ألواح “شوكولا دبي” المحشوة بكريما الفستق والشعيرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي كتيك توك حيث حصدت بعض مقاطع الفيديو المرتبطة بها عشرات الملايين من المشاهدات.

وأثارت ألواح الشوكولا هذه عمليات شراء جماعية في المتاجر خلال العام الفائت، وأعيد بيعها بمئات الدولارات عبر الإنترنت بعد نفادها في المتاجر.

وجاء الحكم الصادر عن محكمة كولونيا والقابل للاستئناف، في أعقاب دعوى رفعها رجل الأعمال أندرياس ويلمرز الذي يستورد “شوكولا دبي” من المدينة الخليجية.

وأكد ويلمرز في الدعوى أن سلسلة متاجر “ألدي زود” تخزن “شوكولا أليان دبي المصنوعة يدويا” مُنتَجَة في تركيا.

وأشارت المحكمة إلى أن “المستهلك العادي سيعتبر أنّ عبارة شوكولا دبي مصنوعة يدويا الظاهرة على المنتج، تعني أن ألواح الشوكولا هذه أُنتجت في دبي”.

وأضافت أن عبارة “+بلد المنشأ: تركيا+ الموجودة على الجانب الخلفي من المنتج ليست كافية لتوضيح سوء الفهم هذا”، مشيرة إلى موقع العبارة على لوح الشوكولا و”حجم الخط الصغير” المُستخدَم فيها.

كما أمرت المحكمة “ألدي زود” بدفع تكاليف الدعوى.

وأوضح ويلمرز أن سلسلة المتاجر تلقت تنبيهات متعلقة بمنتجات مقلدة كثيرة بعد أن بدأ الزبائن يشتكون من مذاقها.

وقال لوكالة فرانس برس “من غير المقبول رؤية عبارة شوكولا دبي مصنوعة يدويا على لوح من الشوكولا يُنتَج بكميات كبيرة في تركيا”، موضحا أنّ كتابة “على نمط دبي” أو عبارة مشابهة سيكون مقبولا”.

أما سلسلة متاجر “ألدي زود”، فأكدت لوكالة فرانس برس أنها لا تستطيع التعليق على ما وصفته بـ”الإجراءات الجارية”.

وقال ويلمرز إنه أطلق ملاحقات في حق شركة سويسرية لتصنيع الشوكولا غيّرت أغلفة منتج لها مصنوع على نمط شوكولا دبي، مشيرا إلى أنّه كان ينظر في إمكانية إطلاق إجراءات قانونية في حق سلسلة متاجر ألمانية أخرى رفضت التوقف عن بيع منتج مماثل لشوكولا دبي.

فبو/رك/جك