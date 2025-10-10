The Swiss voice in the world since 1935
محكمة أميركية توجه الاتهام لمدعية عامة معارضة لترامب

وجّهت محكمة أميركية اتهامات للمدعية العامة  في نيويورك ليتيسيا جيمس المعارضة للرئيس دونالد ترامب، والتي سبق أن لاحقته عام 2024 بتهمة احتيال.

ووجهت محكمة فدرالية في فيرجينيا الاتهام لليتيسيا جيمس، وهي الولاية نفسها التي لاحقت المدير السابق للشرطة الفدرالية جيمس كومي، المعارض أيضا لترامب.

وأتى ذلك عقب طلب ترامب مرارا من وزارة العدل ملاحقة ليتيسيا جيمس.

والتهمة الموجهة لهذه القاضية المنتمية للحزب الديموقراطي أنها صرّحت زوراً بأن المنزل الذي تملكه في ولاية فيرجينيا هو مقر سكنها الأساسي، لتستفيد من شروط تفضيلية.

وسرعان ما نددت جيمس بما اعتبرته “انتقاما سياسيا”. وقالت “نحن نرفض هذه الاتهامات التي لا أساس لها”.

وأضافت “سأواصل القيام بمهامي”.

وتعليقاً على هذه القضية، كتب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “هذا هو الاستبداد”.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول “ما نشهد عليه اليوم ليس سوى استغلال لوزارة العدل من أجل معاقبة كل الذين يحمّلون الأقوياء مسؤولياتهم”.

ففي العام 2024، أدان القضاء الأميركي ترامب بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي، في قضية رفعتها ضده جيمس.

وحُكم على ترامب حينها بغرامة قدرها 464 مليون دولار، لكن محكمة في نيويورك ألغت الحُكم في آب/أغسطس الماضي.

ويمارس ترامب منذ أسابيع ضغوطا على وزارة العدل لملاحقة عدد من خصومه السياسيين.

