محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز ناشطين من أسطول الصمود العالمي

عسقلان (إسرائيل) 3 مايو أيار (رويترز) – قالت محامية تمثل ناشطين كانا ضمن (أسطول الصمود العالمي) المتجه إلى غزة قبل أن تعترضه قوات إسرائيلية في المياه الدولية بالقرب من اليونان وتعتقلهما إن محكمة إسرائيلية مددت احتجازهما لمدة يومين.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني، والبرازيلي تياجو أفيلا في وقت متأخر من يوم الأربعاء ونقلتهما إلى إسرائيل، بينما جرى نقل أكثر من 100 ناشط آخر مؤيد للفلسطينيين كانوا على متن القوارب إلى جزيرة كريت اليونانية.

وأكد متحدث باسم المحكمة تمديد احتجازهما حتى الخامس من مايو أيار.

وكان الناشطان ضمن الفوج الثاني لأسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة من خلال إيصال مساعدات إنسانية. وأبحرت السفن من برشلونة في 12 أبريل نيسان.

وأصدرت حكومتا إسبانيا والبرازيل بيانا مشتركا يوم الجمعة، وصفتا فيه احتجازهما بأنه غير قانوني.

وذكر منظمة (عدالة) الحقوقية التي تشترك في الدفاع عن الناشطين أن السلطات الإسرائيلية طلبت تمديد احتجازهما لمدة أربعة أيام للاشتباه في ارتكابهما جرائم تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، والاتصال بعميل أجنبي، والانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها، ونقل ممتلكات لحساب منظمة إرهابية.

وقالت هديل أبو صالح، محامية الرجلين، إنهما ينكران هذه الاتهامات. وأبلغت رويترز في محكمة عسقلان الجزئية بعد الجلسة أن اعتقالهما كان غير قانوني بسبب عدم الاختصاص القضائي، مضيفة أن رحلة الأسطول كانت تهدف إلى تقديم المساعدة للمدنيين في غزة، وليس لأي جماعة مسلحة.

وقالت المحامية إن أبو كشك وأفيلا تعرضا للعنف أثناء رحلتهما إلى إسرائيل وظلا مكبلين ومعصوبي الأعين حتى صباح الخميس.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية منظمي أسطول الصمود العالمي يوم الخميس بأنهم “محرضون محترفون”.

وقالت “لن تسمح إسرائيل بانتهاك الحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

(تغطية صحفية رامي أميشاي – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )