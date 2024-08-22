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محكمة إسرائيلية تمدد الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن المحكمة العسكرية مددت الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني حتى الرابع من سبتمبر أيلول لكنها ستسمح للدفاع بعقد جلسة يوم الأحد لطلب بديل للاحتجاز.

وقال الجيش إن هذا البديل قد يتضمن “مكان عمل ومشرفين مناسبين”.

وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إن الجنود وُجه إليهم الاتهام بالاعتداء جنسيا على أحد أفراد قوات النخبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مركز الاحتجاز سدي تيمان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إن حالة الاعتداء الجنسي المزعومة “شديدة البشاعة” ودعا المحاكم المدنية في إسرائيل إلى التحقيق ومحاسبة الجناة.

وتلقت الأمم المتحدة عددا من التقارير عن مزاعم تعذيب فلسطينيين معتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 حين باغت مسلحون بقيادة حماس إسرائيل بهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وقال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في القطاع في عشرة أشهر من القتال منذ ذلك الحين.

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