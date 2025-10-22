The Swiss voice in the world since 1935
محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة

لاهاي (رويترز) – قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

