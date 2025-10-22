محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

The Swiss voice in the world since 1935
لاهاي (رويترز) – قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

