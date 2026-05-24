محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 9 أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

24 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الأحد أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على تسعة متهمين وبالسجن ثلاث سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.

ونقلت الوكالة بيانا عن المحكمة جاء فيه أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد وتسهيل تحويلات مالية ذات صلة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في التاسع من مايو أيار إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت الوزارة أن السلطات الأمنية كشفت مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري وأن تحقيقات النيابة العامة شملت أيضا قضايا تتعلق بالتعاطف مع الهجمات الإيرانية.

وشنت إيران هجمات على أهداف في البحرين ودول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، وذلك بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد أميرة زهران وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )