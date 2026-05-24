The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 9 أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

24 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الأحد أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على تسعة متهمين وبالسجن ثلاث سنوات لكل من متهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.

ونقلت الوكالة بيانا عن المحكمة جاء فيه أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد وتسهيل تحويلات مالية ذات صلة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في التاسع من مايو أيار إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت الوزارة أن السلطات الأمنية كشفت مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري وأن تحقيقات النيابة العامة شملت أيضا قضايا تتعلق بالتعاطف مع الهجمات الإيرانية.

وشنت إيران هجمات على أهداف في البحرين ودول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، وذلك بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد أميرة زهران وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية