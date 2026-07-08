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محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ترد طعنا لشركة أبل ضد قانون الأسواق الرقمية

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ردّت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء طعنا تقدمت به شركة “أبل” الأميركية اعتراضا على تطبيق قانون الأسواق الرقمية على نظامها الخاص.

وكانت أبل طعنت في قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتطبيق قانون الأسواق الرقمية على نظام “آي او اس” الخاص بها ومتجر تطبيقات “أب ستور”.

وأصدرت المحكمة العامة في لوكسمبورغ بيانا قالت فيه إنّ “المحكمة ردّت كل الطعون التي تقدمت بها شركة أبل”.

وأبل من أشد منتقدي قانون الأسواق الرقمية وسبق أن دعت الاتحاد الأوروبي خلال العام الفائت إلى إلغائه.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن خدمة “آي ميسج” أيضا، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه الدعوى “غير مقبولة”.

كان الاتحاد الأوروبي قد حقّق في ما إذا كان ينبغي أيضا إخضاع خدمة “آي ميسج” لقانون الأسواق الرقمية، لكن بروكسل قررت في النهاية عدم فرض مزيد من القواعد على خدمة المراسلة هذه.

راز/رك/ب ح 

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