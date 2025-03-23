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محكمة تركية تأمر باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة

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إسطنبول (رويترز) – أمرت محكمة تركية يوم الأحد باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

يأتي أمر المحكمة باحتجاز إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات ضده ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد. ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب.

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