محكمة تركية تسجن فنانا كوميديا بتهمة إهانة أردوغان

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إسطنبول 3 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة تركية قضت اليوم الجمعة بحبس الممثل الكوميدي دنيز جوكتاش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتعدي على القيم الدينية، وذلك بعد أيام من فتح ممثلي الادعاء تحقيقا بشأن تصريحات أدلى بها على خشبة المسرح.

وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه فتح تحقيقا بعد رصد ما وصفها بأنها “تصريحات إجرامية” ضمن محتوى نشره جوكتاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلته الشرطة في مطار إسطنبول لدى عودته إلى تركيا قادما من رحلة في الخارج أمس الخميس.

وقال الادعاء إن التحقيق يتعلق بما أثير عن تعدي جوكتاش على القيم الدينية خلال عرض كوميدي في إسطنبول في أول يونيو حزيران، تضمن إشارات إلى أردوغان والقرآن ورئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.

وقال متين أصلان محامي جوكتاش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إهانة الرئيس هي إحدى التهم الموجهة إلى موكله.

وسرعان ما انتشر العرض على نطاق واسع على الإنترنت وحصد أكثر من تسعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب حتى اليوم الجمعة، مع انتشار مقاطع منه على نطاق واسع على منصتي إكس وإنستجرام ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان، بالإضافة إلى مستشاري الرئيس، جوكتاش على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالسخرية من أردوغان والقرآن.

ونقلت محطة (خبر تورك) عن جوكتاش قوله في إفادة للشرطة إنه ينفي التهم الموجهة إليه وإن نكاته لم تمثل إهانة للقيم الدينية أو القران الكريم. وقال أيضا إن وصفه لأردوغان بأنه “دكتاتور” كان تعريفا سياسيا وليس إهانة.

وبعد تكهنات بأنه غادر تركيا لتجنب الملاحقة القضائية، قال جوكتاش على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سافر إلى الخارج لقضاء عطلة ويعتزم العودة.

وكتب “أنوي قضاء سنوات كثيرة أخرى في تركيا، وإذا طرأت ظروف تتطلب وجودي، فسأرجع على متن أول رحلة عودة”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)