محكمة تركية تعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول بسبب مخالفات

إسطنبول (رويترز) – قضت محكمة تركية يوم الثلاثاء بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، في إسطنبول لإدانته بارتكاب مخالفات وذلك في أحدث ضربة قضائية لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت محكمة إسطنبول إن أصوات المندوبين في اجتماع المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول لعام 2023 تحكمت فيها مدفوعات نقدية، وبالتالي يجب عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.

وشغل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كورسل تكين منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتا بقرار من المحكمة التي أثر حكمها على الأسهم التركية.

وربما يكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن تطيح برئيس فرع الحزب هناك أوزجور أوزال. وفي تلك الدعوى، التي تُعقد جلستها المقبلة في 15 سبتمبر أيلول، يمكن إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.

وخلال ذلك المؤتمر اختير أوزال بديلا لكمال كليتشدار أوغلو الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من ذلك العام.

وجاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء وسط حملة غير مسبوقة على تيار المعارضة الرئيسي في تركيا شهدت اعتقال 15 رئيس بلدية، بينهم منافس أردوغان الرئيسي ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وانخفضت الأسهم في مؤشر البورصة الرئيسي بعد صدور حكم محكمة إسطنبول 5.4 بالمئة فيما هوى مؤشر البنوك 7.5 بالمئة.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

