محكمة تونسية تصدر حكما بالسجن 15 عاما على المعارض الصحبي عتيق

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تونس (رويترز) – قال محام لرويترز يوم الجمعة إن محكمة تونسية قضت بسجن القيادي في حزب النهضة المعارض الصحبي عتيق 15 عاما بتهمة غسل الأموال، في أحدث حكم ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.

وألقت الشرطة القبض على عتيق في عام 2023، ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من المعارضين الآخرين، بعد عامين من سيطرة سعيد على سلطات واسعة النطاق في عام 2021، حين بدأ الحكم بمراسيم وحل لاحقا البرلمان، ‭‭‬‬‬وهي خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وقال مختار الجماعي محامي عتيق لرويترز “هذا الحكم الجائر ضد عتيق هدفه ضرب خصوم سياسيين ويفتقر إلى المصداقية”.

وأضاف “إنه استمرار لمعاقبة المعارضين باستخدام القضاء بهدف إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية”.

وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة في عام 2022، مما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. ولكن سعيد يقول إنه لا يتدخل في القضاء وأن خطواته تهدف فقط إلى تطهيره من القضاة الفاسدين.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، بمن فيهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيد.