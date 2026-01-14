محكمة تونسية تفرج عن الصحفية شذى بلحاج مبارك المسجونة منذ 2023

تونس 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفرجت محكمة استئناف تونسية اليوم الأربعاء عن الصحفية شذى بلحاج مبارك، المسجونة منذ عام 2023 في قضية تآمر تضم أيضا عدة سياسيين، بعد تخفيض عقوبة السجن الصادرة بحقها.

وقالت عائلة مبارك إن المحكمة خفضت عقوبتها من خمس سنوات إلى سنتين، ما جعلها مؤهلة للإفراج الفوري.

وقال شقيقها أمن الحاج مبارك “شذى حرة وتغادر السجن”.

وأدينت بلحاج مبارك في ما يعرف بقضية “إنستالينجو”، التي تشمل سياسيين وشخصيات إعلامية وآخرين بتهم التآمر وارتكاب جرائم مالية. ونفت بلحاج مبارك التهم الموجهة إليها.

وجاء الإفراج عنها بينما قالت نقابة الصحفيين وعائلتها ان وضعها الصحي تدهور بشدة وإنها تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، من بينها فقدان كبير في السمع وإصابتها بالسرطان مؤخرا في السجن.

وقالت السلطات التونسية إن القضية تستند إلى تحقيقات قضائية تتعلق باتهامات مالية وأمنية، ورفضت اتهامات المعارضة بوجود دوافع سياسية وراء الملاحقات القضائية.

ويأتي الإفراج عنها في وقت تواصل فيه تونس متابعة عدد من قضايا التآمر البارزة التي تشمل سياسيين وصحفيين ونشطاء صدرت فيها أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد عدد من قادة المعارضة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة – تحرير دعاء محمد)