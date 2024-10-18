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محكمة تونسية تقضي بسجن المعارض البارز نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات

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تونس (رويترز) – قالت محامية لرويترز إن محكمة تونسية أصدرت يوم الجمعة حكما بسجن المعارض والقيادي الكبير بحزب النهضة نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم البعض.

وقالت منية بوعلي محامية البحيري إن المحاكمة “شابتها خروقات كبيرة جدا وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق”.

ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهرا، إلى جانب العديد من معارضي الرئيس قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم في 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

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