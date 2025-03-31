محكمة روسية تستعد لبت مسألة شطب طالبان من قائمة “الإرهاب”

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تصدر المحكمة العليا الروسية قرارها الشهر المقبل بشأن شطب حركة طالبان من قائمة المنظمات “الإرهابية” المحظورة، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الإثنين.

وتسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع سلطات طالبان منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في 2021.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة بشأن وضع طالبان في 17 نيسان/أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء نقلا عن المكتب الصحافي للمحكمة.

ومن المتوقع أن تلغي الجلسة المغلقة الحظر بعدما قدم مكتب المدعي العام طلبا قانونيا بذلك.

ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين في كانون الأول/ديسمبر قانونا أقره البرلمان يجيز شطب طالبان من القائمة.

وبموجب هذا القانون يمكن المحكمة اتخاذ قرار مماثل بناء على طلب من المدعي العام يفيد بأن الحركة توقفت عن ممارسة نشاطها “الإرهابي”. ويمكن لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بعد ذلك شطب الحركة من القائمة.

ولن ترقى الخطوة المرتقبة إلى مستوى الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وما تسميه “إمارة أفغانستان الإسلامية”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة حتى الآن.

وحسّنت موسكو علاقاتها مع أفغانستان التي تربطها بها علاقات معقدة منذ الغزو السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي، منذ الانسحاب الأميركي من هذا البلد.

وزار أعضاء من طالبان روسيا بدعوة من الكرملين لمحادثات بشأن أفغانستان حتى قبل ذلك التاريخ، رغم الحظر الصادر في 2003.

وصرح بوتين الصيف الماضي بأن طالبان “حليفة” لموسكو في مكافحة الإرهاب لأنها تسيطر على أفغانستان ولها مصلحة في استقرارها.

وتخوض حكومة طالبان حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان منذ سنوات.

وفي 2024 أعلن تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان مسؤوليته عن هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو أودى بأكثر من 140 شخصا، في أعنف اعتداء إرهابي في روسيا منذ قرابة عقدين.

بور/غد/الح