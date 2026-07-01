محكمة سويدية تأمر غوغل بدفع 1,46 مليار دولار في قضية “برايس رَنر”

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

أمرت محكمة سويدية مختصة بالسوق الأربعاء شركة غوغل بدفع نحو 14,3 مليار كرونة سويدية (1,46 مليار دولار) كتعويض لموقع مقارنة الأسعار “برايس رَنر”، بسبب تفضيلها لخدماتها الخاصة في نتائج البحث.

وقالت محكمة البراءات والسوق في ستوكهولم إن “برايس رَنر اعتُبر متضررا نتيجة قيام غوغل، على مدى سنوات، بتفضيل خدمة مقارنة الأسعار التابعة لها بشكل غير قانوني”.

وأشارت المحكمة إلى أن الموقع، الذي رفع الدعوى في العام 2022 ثم استحوذت عليه لاحقا شركة التكنولوجيا المالية “كلارنا”، كان طالب بتعويضات “أعلى بكثير”.

وأفادت القاضية ليندا كولبرغ في بيان بأن القضية “معقّدة (…) ورغم أن برايس رَنر لم يحقّق جميع مطالبه، فإن التعويض الممنوح له يُعد الأكبر على الإطلاق في قضية منافسة في السويد”.

وكان “برايس رَنر” طالب بتعويضات بقيمة 64 مليار كرونة، إضافة إلى 14 مليار كرونة كفوائد.

ورحّب دان غريفز، مسؤول الاتصالات والسياسات في “كلارنا”، بالحكم، معتبرا أنه “يدعم سوقا أكثر صحة وتنافسية في مجال مقارنة المنتجات والخدمات، وهو ما يفيد جميع المستهلكين”.

من جانبها، رفضت غوغل على لسان متحدث باسمها الحكم، وقالت “لا نتّفق مع قرار المحكمة، ونحن بصدد مراجعته وسننظر في الخيارات القانونية المتاحة”.

وأضاف المتحدث أن التعديلات التي أدخلتها الشركة على إعلانات التسوّق في العام 2017 “تعمل بنجاح”.

وقال محامي “برايس رَنر” بونتوس شيرب لوكالة فرانس برس قبيل صدور الحكم، إن فريقه اعتبر أن التغييرات التي أدخلتها غوغل العام 2017 كانت “شكلية في معظمها”.

وجاءت الدعوى بعد حكم صادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن غوغل انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال التلاعب بنتائج البحث لمصلحة خدماتها الخاصة في مقارنة الأسعار.

وبدأت المحاكمة في هذه القضية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

جلل/ملك/جك